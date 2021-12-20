Москва, 20 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. На рассмотрении Госдумы восьмого созыва находится 1193 законопроекта, причем 1,5% из них — инициативы внесенные депутатами до седьмого созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Сейчас на рассмотрении Думы 1193 проектов законов, лишь 1,5% из них — законопроекты, внесенные до седьмого созыва», — сказал Володин.

Он напомнил, что к началу седьмого созыва в законодательном портфеле Госдумы было 2020 проектов законов, причем сроки их внесения измерялись более, чем 20 годами.