Москва, 20 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Москве за время пандемии COVID-19 возбуждено около 80 уголовных дел по факту использования поддельных сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании. Об этом сообщил 20 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

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«За все время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Собянин отметил, что всего в Москве на сегодняшний день порядка семи миллионов человек имеют QR-коды, и на фоне этого показателя число выявляемых поддельных сертификатов «ничтожно мало и никак на всю систему не влияет».

Мэр также высказал мнение, что с учётом решения правительства о продлении срока действия QR-кодов для переболевших до одного года проблемы с поддельными сертификатами в столице не будет.