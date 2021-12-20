Москва, , 16:56 — REGNUM Арбитражный суд Москвы третий раз подряд принял решение отложить рассмотрение иска компании «Яндекс» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом 20 декабря передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

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«Ходатайство об отложении, связанное с тем, что не успели завершить переговоры в рамках мирового соглашения. Переговоры продолжаются. Нужно дополнительное время. Полагаем, что необходим еще один месяц для завершения дела», — обратился к суду представитель «Яндекса».

ФАС и третьи лица, участвующие в процессе не стали возражать против ходатайства IT-гиганта.

«Суд определил ходатайство об отложении удовлетворить, заседание отложить», — сообщила судья, назначив дату нового заседания на 19 января 2022 года.

Изначально она предложила вернуться к рассмотрению дела 2 февраля, но участники процесса выступили против этого. Как следовало из слов представителя ФАС, к тому моменту истекут сроки рассмотрения дела контрольным органом, поэтому заключить мировое соглашение необходимо заранее. Удастся ли сделать это в срок на данный момент не ясно. Отсюда возникает логический вопрос, что, если стороны так и не придут к мировому соглашению, не станет ли это срывом всего антимонопольного дела с учетом истекающих сроков?

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело о дискриминации сторонних сервисов в поисковике. Этот процесс грозил обернуться для компании крупным штрафлм. Расследование в отношении IT-гиганта началось после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что его поисковая система выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021 ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант требование не исполнил.

Первое судебное заседание по этому делу состоялось 22 сентября 2021 года. На нем стало известно, что ФАС и «Яндекс» ведут переговоры о заключении мирового соглашения. Представители компаний, которые жаловались в контролирующий орган на дискриминацию, сообщили, что такой вариант развития событий стал для них неожиданностью.

Что касается представителей антимонопольной службы и IT-гиганта, то и те, и другие попросили суд отложить рассмотрение дела, чтобы у них было время решить спор во внесудебном порядке. В итоге процесс перенесли на 24 ноября 2021 года. Однако в назначенную дату стороны сообщили, что переговоры о мировом соглашении все еще продолжаются. В итоге суд удовлетворил их ходатайство и снова перенес рассмотрение дела, в этот раз уже на 20 декабря 2021 года.

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