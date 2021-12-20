Рязань, 20 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Новая поликлиника мощностью 1200 посещений в смену появится в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани. Об этом 20 декабря на пресс-конференции сообщил губернатор Николай Любимов.

В поликлинике

Строительство медучреждения запланировано на 2024 год, в 2022 году начнут предпроектные работы. На строительство поликлиники предусмотрены 471,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

В 2021 году в Рязанской области построили четыре ФАПа, в 2022 году запланировано открытие ещё 12 фельдшерских пунктов.