Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге Доходный дом Евгения Кавоса на Большой Монетной улице включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Доходный дом Е.Ц. Кавоса КГИОП

Доходный дом, расположенный по адресу Большая Монетная ул., д. 10, лит. А, был построен в 1896 году по проекту Леонтия Бенуа для надворного советника и директора горнозаводского общества, инженера Евгения Цезаревича Кавоса, сына академика архитектуры Императорской Академии художеств Цезаря Альбертовича Кавоса и внука известных столичных зодчих Кавосов.

Значимость здания состоит в том, что доходный дом — одна из первых построек стиля модерн. В конце XIX века он выделялся на фоне остальных зданий. Отличительными чертами сооружения были четкость, крупные формы, сдержанность и утонченность. В начале XX столетия здание трансформировали, было решено расширить его по Каменноостровскому проспекту и Большой монетной улице, а также увеличить дворовое пространство.

Дом имеет также историческое значение. В период Первой Мировой войны прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская разместила на его территории за свой счет лазарет для тяжелораненых.

Дом Кавоса несёт в себе и культурную ценность. Он привлекал к себе кинорежиссеров, которые проводили съемки фильмов на базе здания. Кадры, на которых запечатлен этот жилой дом, можно увидеть в «Неоконченной повести», в фильме «Ленинград. Ноябрь», «Колье Шарлотты» и в фильме «Сестры» 2002 года.

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