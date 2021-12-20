Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Камчатском крае на ноябрь 2021 года было выдано 274 ипотечных кредита. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань. По её словам, в 2020 году жители региона получили 145 ипотечных кредитов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Анна Головань проинформировала, что на строительство жилых домов в 2020 году выдано 3 разрешения, а в 2021 году — 4.

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По словам заместителя министра, в 2019 году на Камчатке введено в эксплуатацию 44 тыс. кв. метров жилья, в 2020 году — 68 тыс. кв. метров, на ноябрь 2021 года введено в эксплуатацию 43 тыс. кв. метров жилья. До конца 2021 года планируется выйти на отметку в 60 тыс. кв. метров.