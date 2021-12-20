Петрозаводск, 20 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Республике Карелия с начала пандемии заразились коронавирусом 88 032 человека, из них 193 за минувшие сутки получили положительный результат теста на COVID-19, что на шесть человек меньше, чем за день до этого. Об этом 20 декабря сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Среди новых носителей — семь детей. 182 человека из заразившихся не были привиты, что составляет 94,3%. Таким образом сейчас в республике ковидом болеют 3668 человек, из них 725 человек находятся в стационарах.

«В состоянии средней тяжести — 656 человек, в тяжёлом — 66, и все они непривитые, — заметил Охлопков. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных».

Выздоровели с начала пандемии в Карелии 83 210 человек, за последние сутки выписаны 208 человек. Также за сутки зарегистрированы четыре смерти от коронавирусной инфекции, что на один летальный случай больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в регионе унесла жизни 1154 человек.