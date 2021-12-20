Кызыл, , 16:50 — REGNUM В Туве в выходные дни с 17 по 19 декабря в ходе рейдов от управления транспортными средствами отстранены 18 водителей, допустивших управление в нетрезвом состоянии и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, из которых — две женщины. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Водитель cocoparisienne

«Также полицейскими выявлено 34 факта управления транспортными средствами гражданами, не имеющими водительских удостоверений либо лишёнными прав управления, — уточнили в полиции. — В трёх случаях выявлены факты передачи управления автомобилем лицам, не имеющим права управления либо лишенным водительских прав».

Отмечается, что для стабилизации состояния аварийности на дорогах Тувы полицейские проводят усиленную работу по профилактике и предупреждению ДТП.