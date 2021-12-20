20 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Работа нового филиала ГБОУ ЦОиС «Москва-98» в Новой Москве уже вызвала у родителей обучающихся в ней детей массу нареканий, на которые по устоявшейся в этой школе традиции администрация конструктивно реагировать отказывается

Игорь Свирин, , 18:03 — REGNUM Директор ГБОУ ЦОиС «Москва-98» Александр Барановский распространил порочные практики управления учебным учреждением на новый филиал в поселении Сосенское. О работе школы и взаимодействии с администрацией ИА REGNUM рассказала председатель родительских комитетов классов 1к и 8л многодетная мама Оксана Мухтарова.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

В Новой Москве возле метро «Коммунарка» девелопер Гранель возвел ЖК «Москвичка», в рамках проекта была построена школа на 1125 человек. Согласно устоявшейся строительной практике, жилой комплекс был построен в чистом поле, школьные и дошкольные учреждения находятся на значительном расстоянии и к ним попросту неудобно добираться. Тем удивительнее, что застройщик к моменту завершения строительства последних корпусов комплекса возвел и школу.

Открытия учебного учреждения ждали как жители «Москвички», так и расположенных по соседству СНТ и коттеджных поселков. Первое разочарование постигло их, когда стало известно, что вместо обещанной школы «Самбо-70» (ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70») корпус передали под управление ГБОУ ЦОиС «Москва-98». На первый взгляд разница не принципиальная, ведь они входят в Москомспорт. Так может показаться лишь на первый взгляд, ведь если в первой упор делается на воспитании спортсменов, которые будут отстаивать престиж страны на самых высоких первенствах, то во второй спортивное направление является одним из источников поступления внебюджетных средств.

Вот что об этом говорит Оксана Мухтарова: «Мои дети ходят на тренировки за мой счет: сыновья — на вольную борьбу, а дочка — на волейбол. Она и другие дети будут представлять школу «Москва-98» на различных первенствах. Получается, я один раз заплатила налоги на существование школы, а в другой раз оплатила занятия в секции».

Расписание платных услуг Screenshots

Платными спортивными секциями дело не ограничивается, в школе в принципе почти нет бесплатных кружков. Материальные возможности у всех разные, а потому неприкрытая и не скрываемая коммерческая направленность единственного доступного учебного учреждения крайне возмущает родительское сообщество. Граждане убеждены, что в муниципальной школе, на которую отпускаются немалые бюджетные средства, наряду с платными кружками должны существовать и бесплатные. Администрация школы такого выбора родителей лишила. Более того, существующее на налоги граждан ГБОУ ЦОиС «Москва-98», в нарушение федеральных норм, не предоставляет льготы многодетным. В чем легко можно удостоверится на примере матери пятерых детей Оксаны Мухтаровой.

Кроме того, в ГБОУ не существует системы перерасчетов за не оказанные услуги. Невзирая на уважительные причины, такие как болезнь ребенка, родители обязаны оплачивать услуги школы полностью. Доходит до абсурда, перерасчет не предоставляется даже в случае болезни тренера или ведущего кружок специалиста. Формально это было прописано в дополнении к договору на оказание услуг, а по существу поставленным в безвыходную ситуацию родителям ничего иного не оставалось как соглашаться. Пользуясь этим, администрация, будто издеваясь, предлагает в случае срыва занятий по вине их педагогов родителям договориться между собой и провести занятие в другой день.

ГБОУ ЦОиС «Москва-98» Granelle.ru

«Мы прекрасно понимаем, что условия в договоре есть, и каждый из родителей спрашивает, почему нет перерасчета, на что ему отвечают «не хотите, не ходите». Заместитель директора Надежда Шалаева мне так и сказала, что не хотите ходить, так и не ходите, мы вас не заставляем», — рассказывает Оксана Мухтарова.

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К сказанному выше стоит добавить платную продленку без каких-либо льгот. По словам Мухтаровой, без дополнительных кружков и секций, на двоих детей нахождение в школе после занятий обойдется родителям в 15 тысяч рублей в месяц (3,5 — продлёнка и 4 тысячи на ребенка — питание). Любой родитель хочет, чтобы его ребенок развивался, тут потолок назвать и вовсе невозможно, все зависит от материальных возможностей семьи. При этом, ранее агитируя родителей отдавать детей в школу на улице Василия Ощепкова, их заверяли, что здесь будут как платные, так и бесплатные кружки. В частности, об этом заявляла председатель управляющего совета ГБОУ ЦОиС «Москва-98» Ирина Гапонюк.

Одной лишь коммерциализацией услуг в муниципальной школе не ограничились. В превращенном в предприятие по извлечению сверхприбылей государственном бюджетном учреждении города Москвы не смогли организовать элементарную расчистку подъездных путей и тротуаров к учебному корпусу. Жителям ЖК «Москвичка» пришлось обращаться к депутату поселения Сосенское, чтобы как-то сдвинуть вопрос с мертвой точки.

Сосенское Sosenskoe-omsu.ru

От нежелания администрации тратиться на расчистку дорог и дорожек еще больше пострадали дети ранее закрытой под предлогом реконструкции бывшей школы олимпийского резерва «Олимп», также входящей в ГБОУ ЦОиС «Москва-98». Детей, которые живут рядом со старой школой на Проспекте Вернадского, высаживают на проезжей части по произволу водителей микроавтобусов, а далее они, по колено в снегу и буквально под колесами автомобилей, должны несколько сот метров добираться до учебного корпуса.

«Детей по утрам привозит заказной транспорт, высаживает на дороге, и они через ЖК «Москвичка» бредут к школе. В принципе в школу заехать невозможно, дороги не чистятся, указатели о том, что здесь учебное заведение отсутствуют. На мое предложение совместно с родителями заняться решением этого вопроса, было сказано, что школа проблемой занимается, но когда она будет решена, им не известно», — отметила Мухтарова.

В процессе обучения дети стали рассказывать о том, что им один и тот же учитель преподает разные предметы. На вопросы о соответствии педагогического состава штатному расписанию и квалификации учителей в администрации не отвечают. Более того, Оксана Мухтарова неожиданно выяснила, что не получена лицензия на образовательную деятельность.

Поспешность, с которой присоединили школу, и связанная с этим бытовая неустроенность породили ряд других серьезных проблем. По словам Мухтаровой, ей рассказывали, что в школе встречаются крысы, в большом количестве оставшиеся после окончания строительства ЖК «Москвичка». Ее попытки совместно решить этот вопрос энтузиазма у администрации школы не вызвали, в связи с чем женщина намерена обратится в Роспотребнадзор с требованием провести проверку и принять меры.

В заключение отметим, что описанное выше лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются москвичи благодаря произволу столичных чиновников.

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