Киев, 20 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Украина намерена наращивать численный состав военно-морской авиации, в том числе за счёт закупок турецких ударных беспилотников Bayraktar, заявил 20 декабря командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом он рассказал в интервью агентству «УНИАН».

«Не в следующем году, а в последующие годы мы предоставляем увеличение количества самолетов для военно-морских сил», — сказал Неижпапа.

По его словам, речь идет не только о беспилотниках Bayraktar.

«Две основные задачи, которые сейчас имеет морская авиация, — это обеспечивать действия как над морем, так и над землей. В конце концов, у нас очень мощный большой набор морской пехоты», — сказал командующий ВМСУ.

За счёт каких ресурсов могут быть реализованы эти мечты, Неижпапа не указал.