Москва, , 16:49 — REGNUM Законопроект о создании в России Фонда национального сбережения внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

Предлагается дополнить Бюджетный кодекс РФ статьей 96.13, предусматривающей образование Фонда национального сбережения, который представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению для ежегодного распределения дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в равных долях среди граждан Российской Федерации в соответствии с положениями законопроекта «О базовом доходе семей, имеющих детей».

Такой законопроект — о базовом доходе семей с детьми парламентарии также внесли в Госдуму. Размер выплат, согласно документу, составит 10 тыс. рублей, предполагается и индексация.

Вместе с тем в правительстве выступили против инициативы создания такого фонда как противоречащей бюджетной системе страны.

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