Москва, 20 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Законопроект о создании в России Фонда национального сбережения внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

Предлагается дополнить Бюджетный кодекс РФ статьей 96.13, предусматривающей образование Фонда национального сбережения, который представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению для ежегодного распределения дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в равных долях среди граждан Российской Федерации в соответствии с положениями законопроекта «О базовом доходе семей, имеющих детей».

Такой законопроект — о базовом доходе семей с детьми парламентарии также внесли в Госдуму. Размер выплат, согласно документу, составит 10 тыс. рублей, предполагается и индексация.

Вместе с тем в правительстве выступили против инициативы создания такого фонда как противоречащей бюджетной системе страны.