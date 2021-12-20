Петропавловск-Камчатский, , 16:47 — REGNUM На Камчатке стоимость затрат на строительство под расселение аварийного жилья, установленная для региона Минстроем России, значительно ниже фактических затрат. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань. В зависимости от муниципального образования стоимость строительства 1 кв. метра жилья в регионе варьируется от 90 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Новостройка Наталия Николаева © ИА REGNUM

По словам заместителя министра, в 2021 году на Камчатке было расселено 5 тыс. кв. метров «аварийки», в 2019 году — 5 тыс. кв. метров, в 2020 году — 6,5 тыс. кв. метров.

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Анна Головань отметила, что на Камчатке сейчас идет расселение 34,92 тыс. кв. метров аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Жилья, признанного аварийным после 2017 года, в Камчатском крае остаётся 128 тыс. кв. метров.

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