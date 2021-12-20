Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. На Камчатке стоимость затрат на строительство под расселение аварийного жилья, установленная для региона Минстроем России, значительно ниже фактических затрат. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань. В зависимости от муниципального образования стоимость строительства 1 кв. метра жилья в регионе варьируется от 90 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Наталия Николаева ИА REGNUM Новостройка

По словам заместителя министра, в 2021 году на Камчатке было расселено 5 тыс. кв. метров «аварийки», в 2019 году — 5 тыс. кв. метров, в 2020 году — 6,5 тыс. кв. метров.

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Анна Головань отметила, что на Камчатке сейчас идет расселение 34,92 тыс. кв. метров аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Жилья, признанного аварийным после 2017 года, в Камчатском крае остаётся 128 тыс. кв. метров.

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