Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект о базовом доходе семей с детьми внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Инициатива предполагает введение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в размере 10 тыс. рублей, сумма подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении родителей (усыновителей) прекращается в момент исполнения возраста 18 лет младшему ребенку, следует из документа.

По подсчетам авторов, общий объем максимальных возможных расходов может составить порядка 7,2 трлн рублей.

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