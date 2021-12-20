Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Камчатском крае нет ни одной строительной организации, работающей по проектному финансированию с помощью банковских кредитов. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань. По её словам, предложения по внесению изменений в законодательство о проектном финансировании отсутствуют.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

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Анна Головань подчеркнула, что на территории края работает всего лишь одна строительная организация, зарегистрированная за пределами региона. Это АО «Крокус Интернешнл», занимаемая ею доля на строительном рынке составляет 18,6%.

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