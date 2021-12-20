Москва, , 16:40 — REGNUM Действия НАТО могут привести к военному ответу России, заявил 20 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов «России 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, какими бы военными возможностями ни располагал альянс, для него назревает необходимость серьёзного разговора с России, политический действий. «В противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России, создание контругроз для альянса», — сказал Гаврилов.

Он пояснил, что «больные точки» России нельзя бесконечно задевать, а именно этим занимается НАТО. Сейчас, когда Москва потребовала гарантий безопасности от НАТО, наступил «момент истины».

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