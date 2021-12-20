Киев, , 16:39 — REGNUM Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в совершении государственной измены, сообщает 20 декабря телеканал «НАШ».

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению телеканала, об этом журналистам рассказал бывший секретарь украинского СНБО Александр Турчинов.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Государственного бюро расследований Украины безуспешно пытались вручить Порошенко повестку в рамках расследования дела о закупке угля в Донбассе.

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