Москва, 20 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Запасы монетарного золота в международных резервах России в ноябре 2021 года снизились на 3,11 тонны, или на 0,14%, и по состоянию на 1 декабря составили 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны). Такие данные приводит пресс-службе Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Стоимость золота в международных резервах за месяц снизилась на 0,09% — с $132,859 млрд на 1 ноября до $132,739 млрд на 1 декабря. При этом доля золота в резервах увеличилась с 20,28% до 21,3% соответственно.

В целом на начало декабря, согласно данным ЦБ, в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $460,29 млрд, специальные права заимствования — $24,24 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,74 млрд.