Кемерово, , 16:38 — REGNUM В Кемерове сегодня, 20 декабря, произошло возгорание на территории магазина «Поляна». Пострадавших нет. Об этом сообщило министерство промышленности и торговли Кемеровской области.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным регионального управления МЧС России, сигнал поступил в экстренные службы в 0:59 (время местное), пожарные ликвидировали открытое горение в 1:48 (время местное).

Уточняется, что в настоящее время возгорание полностью ликвидировано, проводится проверка помещений, проливка, разборка завалов.