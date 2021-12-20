Тюмень, 20 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Тюменской области 146 ВИЧ-положительные семьи получили продуктовые наборы. Социальная помощь оказана в рамках проекта «Сохраняя здоровье семьи», который реализует реабилитационный центр социально-психологической помощи «Поколение», сообщает Центр профилактики и борьбы со СПИД.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

По проекту оказывается материальная, информационная, консультационная помощь для ВИЧ-инфицированных. Всего выдано 590 продуктовых наборов для взрослых и детей, а также 70 наборов сухих молочных смесей матерям с новорожденными детьми. Кроме того, ВИЧ-инфицированным пациентам доставляются антиретровирусные лекарственные препараты.

«Сегодня мы уже можем сказать, что ВИЧ-положительный человек, правильно получающий антиретровирусную терапию, имеющий неопределяемый уровень вируса в крови, становится безопасен для общества, перестает быть источником заражения. Поэтому обязательным условием участия семей в нашем проекте было соблюдение условий приема антиретровирусных препаратов», — отметила руководитель центра «Поколения» Наталья Устюжанина.