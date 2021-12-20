Лос-Анджелес, США, , 16:38 — REGNUM Исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрих поделилась планами производства шоу. Об этом 20 декабря пишет Collider.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

По словам Шмидт-Хиссрих, она собирается снять семь сезонов сериала. «Мне нравится, что семь сезонов — это то, к чему мы стремимся. Потому что, если бы я в какой-то момент захотела снимать, например, 20 сезонов, никто бы на самом деле не ждал, что мы реально будем их снимать», — говорит продюсер.

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря 2021 года вышел второй сезон сериала «Ведьмак». В нём доступны восемь эпизодов.

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