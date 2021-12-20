Петропавловск-Камчатский, , 16:36 — REGNUM В Камчатском крае в реестре «обманутых дольщиков» числятся 13 человек. Об этом 20 декабря ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань.

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В 2020 году на средства коммерческого инвестора возобновлено строительство многоквартирного дома, в котором обманутые дольщики должны получить жилье. Выполнение работ по завершению строительства находится на заключительном этапе, ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

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Анна Головань проинформировала, что в 2019 году на Камчатке введено в эксплуатацию 44 тыс. кв. метров жилья, в 2020 году — 68 тыс. кв. метров, а на сегодняшний день в 2021 году введено в эксплуатацию 43 тыс. кв. метров жилья. До конца 2021 года планируется достичь отметки в 60 тыс. кв. метров, подчеркнула Анна Головань.

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