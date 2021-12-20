Москва, , 16:45 — REGNUM Совет Думы принял решение рассмотреть законопроекты, направленные на защиту животных, в первом чтении на заседании 21 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Учитывая обращения гражданского общества, Володин предложил рассмотреть эти законопроекты в числе приоритетных на ближайшем пленарном заседании, во вторник, Совет поддержал, сказали в пресс-службе.

Речь идет о двух законопроектах. В первом — речь идет о зоомагазинах и «птичьих» рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях — голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Документом предлагается наделить правительство полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Еще одним законопроектом, вносящим изменения в КоАП, вводится ответственность за несоблюдение наиболее важных требований закона об ответственном обращении с животными. В частности, предлагается штрафовать за выброшенных на улицу домашних питомцев. Санкции будут и за ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках.

«Принятие данных законопроектов создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения», — подчеркнул спикер Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы России смогут ввести запрет на самовыгул собак