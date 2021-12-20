Липецк, 20 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Липецке городские службы устраняют последствия сильного снегопада, прошедшего 18−19 декабря, и готовятся к прогнозируемым аномальным холодам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Http://lipetskcity.ru/ В Липецке городские службы готовятся к аномальным холодам

За прошедшие двое суток, по данным синоптиков, снежный покров в Липецке установился от трёх до семи сантиметров, выпало от 3,2 до 5,1 миллиметров осадков. В ближайшие дни в областном центре прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточными температурами 12−16 градусов мороза, что на 7−10 градусов ниже климатической нормы.

В муниципальном управлении благоустройства Липецка сообщили, что профильные службы работают в режиме повышенной готовности — с 05:00 19 декабря ведётся обработка противогололёдными материалами, задействовано 50 единиц спецтехники. В первую очередь коммунальщики посыпали спуски, подъёмы, мосты, кольцевые развязки, остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам. За выходные израсходовали около 770 тонн пескосоляной смеси и почти 130 тонн технической соли. Поскольку снегопад не прекращался весь вчерашний день, на посыпку выходили трижды.

В Липецке за выходные убрано свыше 650 кубометров снега, снег убирали 25 единиц спецтехники, работы продолжаются и сейчас. Сегодня масштаб работ расширили, для чего привлекли 90 мало‑ и крупногабаритных машин.

По словам главы региона Игоря Артамонова, аналогичная работа ведется и по области.

«Снежные зимы для средней полосы России — это нормально. Поэтому так называемая аномальная погода не пугает наши профильные службы, готовые расчистить дороги и устранить последствия снегопадов и морозов, если это будет необходимо», — сказал губернатор.