Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Камчатском крае до ноября 2021 года введено в эксплуатацию 43 тыс. кв. метров жилья, при этом до конца года планируется довести сданную новоселам площадь до 60 тыс. кв. метров. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По её словам, в 2019 году в регионе введено в эксплуатацию 44 тыс. кв. метров жилья, в 2020 году — 68 тыс. кв. метров.

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Как отметила Головань, в 2019 году на Камчатке стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 66 тыс. рублей, в 2020 году — 80 тыс. рублей, а в 2021 году — 73 тыс. рублей. На вторичном рынке жилья стоимость квадратного метра на сегодняшний день составляет 75 тыс. рублей.