Давос, Швейцария, , 16:32 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе, который должен был проходить 17−21 января 2022 года, отменён из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщается 20 декабря на официальном сайте форума.

Всемирный экономический форум в Давосе Weforum.org

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«Здоровье и безопасность всех, кто принимает участие во встречах форума — его гостей, сотрудников и обслуживающего персонала, — являются приоритетом для нас», — говорится в заявлении организаторов.

Сообщается, что организаторы рассчитывают провести мероприятие в начале лета 2022 года, но конкретных дат пока не называется.

Вместо запланированного на январь форума планируется организовать серию онлайн-сессий State of the World, к участию в которых будут приглашены политики, бизнесмены и общественные деятели.