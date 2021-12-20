Киев, 20 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Украина станет членом НАТО тогда, когда альянс осознает её мощь и пользу для себя, заявил 20 декабря украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, не НАТО усилит Украину, а Украина усилит этот военный блок.

«Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие страны по безопасности, а другие мощные страны усиливают НАТО», — сказал Зеленский на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина регулярно заявляет о желании вступить в НАТО, внеся курс на членство в свою конституцию. При этом альянс не намерен связывать себя какими-то обязательствами и использует Украину по своему усмотрению.