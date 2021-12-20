Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM В Ростовской области продлевать зимние школьные каникулы пока не планируется. Об это ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 20 декабря.

Зимние забавы Марина Каширская © ИА REGNUM

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«В соответствии с законом об образовании, сроки каникул устанавливаются каждой образовательной организацией в соответствии с календарным учебным графиком. Увеличение сроков зимних каникул в школах не запланировано», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 20 декабря ослабили ряд ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, в ряде муниципальных образований возобновлено оказание плановой медпомощи, с 6:00 до 21:00 разрешено танцевать в кафе и ресторанах.