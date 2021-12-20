Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области к настоящему времени полностью привилось от коронавируса чуть более 848,8 тыс. человек, что составляет 67,88% от запланированного для вакцинации числа взрослого населения. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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С начала массовой вакцинации в январе 2021 года, в Ленобласть было поставлено 1 267 866 доз вакцины. По данным на утро 20 декабря, привилось первым компонентом вакцины от коронавируса 924 939 человек. Полностью завершили вакцинацию 848 835 человек. Ревакцинировалось 97 198 местных жителей.

За минувшие сутки (воскресенье 19 декабря) прошли первый этап вакцинации 1 939 человек, в том числе 1 266 человек — завершили.

Отметим, что согласно плану, в Ленобласти намечено привить 80% взрослого населения (1 250 470 местных жителей) для достижения коллективного иммунитета. Таким образом сейчас в области полностью завершили вакцинацию 67,88% от числа взрослых жителей, а 73,97% прошли первый этап вакцинации.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета, на данный момент в регионе есть все четыре варианты вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».