Мюнхен, Германия, 20 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. 20 декабря издание Fichajes сообщило, что 21-летний фланговый атакующий защитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной США по футболу Сержиньо Дест входит в сферу трансферных интересов мюнхенской «Баварии». В Десте заинтересован лично главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсман.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне Сержиньо Дест принял участие в шестнадцати матчах за каталонскую команду во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Дест перешел в «Барселону» 1 октября 2020 года из амстердамского «Аякса». «Сине-гранатовые» заплатили за американского футболиста 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.