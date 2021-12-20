Киев, , 16:24 — REGNUM Идея размещения в Белоруссии российского ядерного оружия — это очередное запугивание Украины, заявил 20 декабря украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «112 Украина».

Владимир Зеленский President.gov.ua

Зеленский «Мы все живые люди, но, мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали — про размещения ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма».

Он осудил теперешние заявления о том, что российское ядерное оружие может быть размещено в Белоруссии, сказав, что «такими вещами нельзя играться». Он добавил, что в случае такого развития событий Киев получит точные данные о том, «где размещена часть ядерного оружия Российской Федерации».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответной мерой на размещение НАТО ядерного оружия близ российских границ может быть передислокация Россией оружия в Белоруссию.

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