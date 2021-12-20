Киев, 20 декабря 2021, 16:24 — REGNUM Идея размещения в Белоруссии российского ядерного оружия — это очередное запугивание Украины, заявил 20 декабря украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «112 Украина».
Он осудил теперешние заявления о том, что российское ядерное оружие может быть размещено в Белоруссии, сказав, что «такими вещами нельзя играться». Он добавил, что в случае такого развития событий Киев получит точные данные о том, «где размещена часть ядерного оружия Российской Федерации».
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответной мерой на размещение НАТО ядерного оружия близ российских границ может быть передислокация Россией оружия в Белоруссию.
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