Лос-Анджелес, США, 20 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Актёры Зендея и Том Холланд ответили на вопросы фанатов в интервью для портала IMDb. Об этом 20 декабря пишет «Канобу».

Скриншот с YouTube Зендея и Том Холланд

Ради одного из вопросов артисты представили героев фильма «Человек-паук: Нет пути домой», которых они сыграли, в роли студентов школы магии и чародейства Хогвартс. Холланд предположил, что его герой Питер Паркер учился бы на факультете Пуффендуй.

«Я думаю, что Питер был бы пуффендуйцем. Потому что он очень гостеприимный человек, в то время как люди в Гриффиндоре очень предприимчивые… А ещё я думаю, что Питер Паркер отлично смотрится в жёлтом, не правда ли?» — шутит актёр. Зендея же решила, что её героиня Эм-Джей была бы студенткой Когтеврана.

Ранее Зендея показала детскую фотографию Тома Холланда. На снимке будущий актёр одет в костюм Человека-паука.