Волгоград, , 16:28 — REGNUM В Волгоградской области 20 декабря подтверждено 355 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 334 человека, скончались ещё 35 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 33 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 125 857 носителей инфекции. Справились с заражением 113 754 жителя, скончались от осложнений 5 300 человек.

Лечатся от COVID-19, в том числе в амбулаторных условиях, 6 803 пациента.