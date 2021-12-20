Псков, , 17:14 — REGNUM В Псковской области заболеваемость коронавирусом за пять недель сократилась почти в два раза. Об этом проинформировал руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в рамках совещания с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нестерук отметил, что динамика заболеваемости коронавирусом за последние пять недель сократилась в регионе на 42% по всем группам населения.

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 167 случаев заражения COVID-19. Это на одного человека меньше, чем в предыдущие сутки. От коронавируса за сутки скончались четыре человека, что также на одного умершего меньше по сравнению с показателем за 18 декабря. Количество выздоровевших увеличилось на 421 человека за прошедшие сутки, это на 48 человек больше, чем сутками ранее.

Отметим, за все время пандемии в регионе выявили 69 560 случаев заражения. От коронавирусной инфекции, как от основной причины смерти, скончались 1 195 человек, а выздоровели — 61 928 человек.

По данным на 20 декабря, занятость коечного фонда в Псковской области составляет 79%: госпитализирован 581 человек, 462 из них — с COVID-19. Всего на амбулаторном лечении находится 4,4 тыс. жителей Псковской области.

В регионе замедлились темпы вакцинации. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что прирост все же есть. В большинстве районов показатель вакцинированных уже приблизился к отметке в 70%, в то время как в ряде других уровень вакцинации населения остается уровне в 49%. В отстающих районах намерены проводить мероприятия для исправления ситуации.

Для увеличения общего иммунитета в регионе рассмотрят введение вакцинации среди работающих жителей старше 60 лет. Сейчас такие рекомендательные меры действуют в отношении категории населения старше 65 лет.