Москва, 20 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В уходящем 2021-м году в составе национальной сборной России по футболу дебютировали 11 футболистов. Этими игроками стали голкипер Матвей Сафонов, защитники Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов, Илья Самошников, Максим Осипенко, полузащитники Максим Мухин, Алексей Сутормин, Данил Глебов, Арсен Захарян, а также нападающие Константин Тюкавин и Рифат Жемалетдинов.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

18-летний фланговый полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал самым молодым игроком, выходившим на поле в уходящем 2021 году.

По итогам групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сборная России, одержав семь побед и набрав 22 очка, заняла вторую строчку в турнирной таблице группы H. 24 марта 2022 года подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть со сборной Польши в матче за выход в финал плей-офф отборочного турнира. В финале сборная России встретится с победителем пары Швеция — Чехия.