Оренбург, 20 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области 19 декабря обнаружили ещё 206 заразившихся коронавирусом. Из них 17,5% — несовершеннолетние, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Всего в регионе выявили уже 106 158 случаев заражения. Излечились 91 654 человека.

Скончались от COVID-19 уже 3357 граждан. В стационарах находятся 725 пациентов.