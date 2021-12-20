Кэрри-Энн Мосс появилась на премьере «Матрицы» в необычном платье — фото
Лос-Анджелес, США, 20 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Кэрри-Энн Мосс появилась на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» в платье, выполненном в стилистике франшизы. Фотография актрисы была опубликована 20 декабря в журнале Vogue.
Отмечается, что платье было создано модельером Оскаром де ла Рента, на его подоле можно рассмотреть узор, напоминающий хорошо знакомый фанатам франшизы рисунок «кода». Снимок стал вирусным в соцсети Twitter.
https://twitter.com/wrkhs/status/1472613208972214272
Напомним, в российских кинотеатрах картину «Матрица: Воскрешение» начали показывать 16 декабря 2021 года, в США фильм выйдет в широкий прокат 22 декабря 2021-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появились первые отзывы критиков на четвёртый фильм франшизы.