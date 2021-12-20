Лос-Анджелес, США, 20 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Кэрри-Энн Мосс появилась на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» в платье, выполненном в стилистике франшизы. Фотография актрисы была опубликована 20 декабря в журнале Vogue.

Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». реж Лана Вачовски. 2021. США Снова вместе

Отмечается, что платье было создано модельером Оскаром де ла Рента, на его подоле можно рассмотреть узор, напоминающий хорошо знакомый фанатам франшизы рисунок «кода». Снимок стал вирусным в соцсети Twitter.

https://twitter.com/wrkhs/status/1472613208972214272

Напомним, в российских кинотеатрах картину «Матрица: Воскрешение» начали показывать 16 декабря 2021 года, в США фильм выйдет в широкий прокат 22 декабря 2021-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появились первые отзывы критиков на четвёртый фильм франшизы.