Каракас, 20 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Венесуэле нейтрализован третий за последние десять дней самолёт колумбийской наркогруппировки. Об этом сообщил 18 декабря глава Стратегического оперативного командования Боливарианских национальных вооруженных сил генерал Доминго Эрнандес Ларес на своей странице в Twitter.

Mil.ru Армия Венесуэлы

Самолет, предположительно принадлежавший колумбийской группировке «Танкол», вошел в воздушное пространство Венесуэлы без идентификационного кода, сообщает венесуэльское информагентство El Universal.

Генерал заявил, что подобные суда «используют нелегальные взлетно-посадочные полосы для доставки наркотиков», а также назвал Венесуэлу страной, «свободной от наркотиков».

Напомним, 6 и 15 декабря были уничтожены аналогичные самолеты без идентификационных номеров, принадлежавшие колумбийским группировкам.