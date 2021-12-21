Киев, 20 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время так изменился, что стал уже другим человеком, он стал хуже говорить, и внешность его поменялась, заявил 20 декабря экс-глава офиса лидера Украины Андрей Богдан в интервью «Власть vs Влащенко».

Gov.ua Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Следите за развитием событий в трансляции: «"Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Отметив, что у Зеленского «другое лицо» и что это якобы видно по фотографиям, Богдан отметил, что у президента изменилась речь, лексика и даже мимика.

Богдан «Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы».

Богдан отвечал на вопросы ведущей, которая заявила, что Зеленский изменился к худшему и что президентство для него, по-видимому, оказалось «непосильной ношей».