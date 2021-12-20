Джакарта, 20 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Правительство Индонезии через целевую группу по борьбе с COVID-19 объявило о 133 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 20 декабря 2021 года в Индонезии подтвердили 4,2 млн носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в стране за сутки смогли 216 человек. Всего коронавирусом переболели 4 111 835 человек.

За последние 24 часа от COVID-19 в Индонезии умерли 11 человек. Всего эпидемия унесла жизни 138 889 жителей Индонезии.

В Индонезии зарегистрировано 4829 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова разрешит жителям Гонконга въезжать в страну.