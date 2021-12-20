Тюмень, , 16:06 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 296 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 298 случая.

С начала пандемии в Тюменской области на 20 декабря подтвердили 86 973 случаев заражения коронавирусом, вылечились 71 038 тюменцев, скончались 3235 (14 за последние сутки).

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