Тюмень, 20 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 296 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 298 случая.

С начала пандемии в Тюменской области на 20 декабря подтвердили 86 973 случаев заражения коронавирусом, вылечились 71 038 тюменцев, скончались 3235 (14 за последние сутки).