Подгорица, , 16:04 — REGNUM В Черногории 61,6 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 58,5 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 281 453 человека или 45,4 процента, а вторую — 267 480 человек или 43,1 процента всего населения. В Черногории 32 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 150 были ревакцинированы.

Третью дозу получили 66 969 человек, а за последние 24 часа 135.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.