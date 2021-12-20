Ярославль, 20 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов подал прошение о досрочном освобождении. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Суд над Урлашовым

Ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-мэра Ярославля поступило в Рыбинский городской суд 17 декабря (Урлашов отбывает наказание в Рыбинске). Обоснованием к этому является то, что Евгений Урлашов уже отбыл две трети от назначенного срока. Дата рассмотрения пока неизвестна.

В 2018 году Урлашов просил о помиловании президента России. Тогда региональная комиссия по помилованию рекомендовала снизить срок наказания на 3,5 года. Однако губернатор области Дмитрий Миронов это решение не поддержал и ходатайствовал перед президентом о том, чтобы оставить срок без изменения. Президент также отказал в помиловании. Напомним, Евгений Уршалов был задержан в июле 2013 года, в 2016 году его признали виновным в получении взяток и приговорили к 12,5 годам лишения свободы.