Уфа, , 16:09 — REGNUM Всего 57 автобусов марки ПАЗ-3205 осталось на городских маршрутах в Уфе. Об этом 20 декабря сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев на заседании правительства региона.

Автобус ПАЗ Kubtransport.info

Данные автобусы остались лишь у трех перевозчиков.

«При этом хочу отметить, что ИП Батыров заменил более 50 автобусов, ООО «ПАН-АВТО» 14 автобусов, ИП Искалин — 4 автобуса», — приводит пресс-служба слова Булушева.

Отмечается, что работу по замене старого подвижного состава планируют завершить до конца текущего года. Помимо этого, в ближайшее время инвестор может предоставить для перевозки пассажиров 70 автобусов большого класса. Эти автобусы смогут выйти на маршруты до конца текущего года.

Автобусы марки ПАЗ-3205, которые находятся в удовлетворительном состоянии, возможно в ближайшее время выйдут на межмуниципальные маршруты.

«Мы ведем работу с частным перевозчиками, хотим предложить использовать ПАЗы на межмуниципальных маршрутах. На дорогах с переходным покрытием, на гравийных дорогах такие машины востребованы. И многие нас слышат, возможно, там, где они нужны, такие автобусы появятся», — сообщил министр.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил заменить устаревшие автобусы марки ПАЗ-3205 на маршрутах общественного транспорта г. Уфы.