Ярославль, 20 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Игорь Ямщиков покинул пост главы исполкома Ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Об этом он сам рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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С Игорем Ямщиковым не продлили контракт. Такое решение принял федеральный исполком общественного движения. Об этом самому Ямщикову сообщили 17 декабря.

Игорь Ямщиков возглавлял ярославское отделение в течение 7,5 лет с момента основания ОНФ. На этом посту он запомнился активной деятельностью и принципиальной позицией по острым социальным вопросам. Нередко ОНФ поднимал животрепещущие проблемы региона и добивался их решения.

Игорь Ямщиков не стал комментировать решение московского руководства. Корреспонденту ИА REGNUM он рассказал, что планирует и дальше заниматься общественной деятельностью.