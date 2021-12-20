Рязань, 20 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Приговор по факту растраты 4,5 млн рублей вынес суд в отношении бывшего и.о. главы Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного — бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе СК России.

Admrzn.ru Сергей Карабасов

В 2018 году муниципалитет заключил контракт на строительство спортивной площадки в Рязани. Документ подписали городское управление энергетики и ЖКХ и ООО «Уютный двор62». Спустя некоторое время по указанию бывшего мэра его подчинённый подписал акт приёма-передачи работ, при этом фактически площадку даже не начинали устанавливать. Из бюджета коммерсант получил 4,5 млн рублей.

Суд приговорил Карабасова к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей, Ковалеву назначено четыре года лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа, а Пузанову — 2,9 года заключения со штрафом 200 тысяч рублей. Всех подсудимых отправят в исправительные колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, история получила громкую огласку на медиафоруме ОНФ в мае 2019 года, где о площадке-фантоме рязанские журналисты рассказали президенту РФ Владимиру Путину.