Москва, 20 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 декабря, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижается на 2,9%, до $71,39 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Nigel Chadwick Нефтехранилище

«Сегодня с самого раннего утра фьючерсы на нефть подверглись массированным распродажам. Ужесточение монетарной политики мировых центробанков само по себе негативно для сырьевых активов.

Но опасения сокращения спроса дополнительно усиливаются развитием пандемийных ограничений в развитых странах и блокировкой американскими сенаторами программы стимулирования экономики через инфраструктурные проекты.

Несмотря на всё большую долю вакцинированных в странах Запада, в ряде стран наблюдается существенный рост числа зараженных, при этом даже в США есть опасения, что нагрузка на лечебные учреждения станет чрезмерной.

На этом фоне «медведи» нефтяного рынка с утра перешли в массированную атаку, но в районе $70 за баррель встретили сильную поддержку.

Цены на европейском спотовом рынке газа, тем временем, вновь поднимаются в район $1900 за тысячу кубометров. Вероятно, нефть продолжит пока движение в диапазоне $70−75 за баррель», — полагает эксперт.

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