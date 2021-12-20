Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Блогер Юрий Хованский рассказал о «вымогательстве» со стороны журналиста и телеведущей Ксении Собчак. Новое письмо из СИЗО Хованского опубликовала его девушка в личном Twitter-аккаунте 20 декабря.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Блогер Юрий Хованский

https://twitter.com/La72La/status/1472725587936616448

По словам блогера, его возлюбленная обратилась к Собчак с просьбой осветить ситуацию с ним — журналистка согласилась взамен на эксклюзивное интервью с Хованским. «Я с таких требований обалдел и сказал, что интервью со мной стоит 2кк (2 млн рублей — ИА REGNUM). Вымогать что-то у человека в моей ситуации в обмен на помощь я считаю недопустимым», — пишет блогер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Хованского арестовали и поместили в СИЗО за оправдание терроризма. Блогер утверждает, что обвинение использует показания подставных свидетелей.